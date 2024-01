Plus de 19 000 parrainages à régulariser: Mimi Touré en danger

La candidature de l'ancienne Premier Ministre, Aminata Touré est plus proche du rejet que de la validation. Même si son mandataire Sidy Bara Fall rassure. La candidate de la coalition Mimi2024 était à deux doigts de passer à la trappe lors des opérations de vérification de ses parrainages au Conseil constitutionnel, ce jeudi 4 janvier.







Avec zéro parrainage validé dans la région de Saint-Louis, plus de 10 000 parrains non-inscrits sur le fichiers électoral et plus 19 000 doublons externes à régulariser, Mimi Touré est dans une très mauvaise posture.