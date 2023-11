Podor : Amadou Sy, un renfort de taille pour Amadou Ba à Galoya

C’est l’une des figures montantes dans le département de Podor. Amadou Sy, jeune cadre de l’administration et Président du mouvement Galoya Renaissance veut imprimer ses marques à l’image de son mentor Moussa Sow Walaldé, Coordonnateur national du PUMA. Le weekend passé, il a offert des kits aux établissements scolaires de Galoya et permis à une trentaine de jeunes de signer des contrats de travail dans le cadre du programme Xeyu Ndaw ni.





Après des années au service au développement en tant que président de l’UGOG (Union générale des originaires de Galoya), Amadou Sy veut faire plus et mieux pour les ressortissants de sa localité : « je me suis engagé pour changer les choses et participer au développement de ma commune », répond-il, avec assurance à chaque fois qu’on l’interpelle. Pour ce jeune natif de Galoya, localité située à 80 km de Ourossogui dans la région de Saint Louis, c’est à travers l’entente, la communion et la synergie des efforts que le Galoya tant rêvé va émerger. Même s’il est le porte étendard de cette nouvelle vision de développement, Amadou Sy a derrière une équipe de jeunes cadres, qui partagent le même idéal.







C’est grâce au dynamisme de ces membres que le mouvement Galoya Renaissance a pu offrir des kits scolaires à la case des touts petit de Galoya et faciliter les contrats de travail aux jeunes





Ce geste envers les populations de Galoya, particulièrement les jeunes et les femmes, est le premier d’une longue série d’actions que le responsable du département sécurité frontalière du programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers compte mener (PUMA).





A l’image de son mentor et maître en politique, Moussa Sow Walaldé, responsable incontournable à Podor, Amadou Sy compte mener des actions qui vont impulser le développement de la commune de Galoya. Déjà à son actif, le président de l’UGOG a construit via des partenaires le lycée et remis des équipements médicaux aux populations de Galoya





Aujourd’hui, son engagement et son projet porteur ont déjà convaincu quelques jeunes militants des partis de l’opposition à Galoya. Ensemble, ils ont décidé d'accompagner le candidat de Benno Bok Yakar, Amadou Ba, engagé dans la conquête du pouvoir à l’occasion de l’élection présidentielle en 2024.