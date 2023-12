Podor : Le mouvement ARC dénonce la répression des forces de l'ordre

Dans la nuit du mardi 12 au mercredi 13 décembre, le convoi du mouvement Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC), emmené par son leader Anta Babacar Ngom, a été dispersé par les forces de l'ordre. Les militants, qui accueillaient la candidate dans la ville de Podor, ont été confrontés à des gaz lacrymogènes.





Dans un communiqué, le mouvement ARC a réagi avec fermeté, dénonçant l'utilisation « disproportionnée » de la force contre ses partisans en pleine tournée politique à Podor. « Encore une fois, le convoi de notre mouvement Alternative pour la Relève Citoyenne, a été dispersé ce jour par les forces de l’ordre, à coups de grenades lacrymogènes », déclare le communiqué, qui fait, par ailleurs, part de son inquiétude croissante face à la violence exercée récemment.





Le mouvement exprime sa solidarité envers ses militants touchés par la répression et condamne fermement ces actes répressifs. « L'utilisation disproportionnée de gaz lacrymogènes, contre des citoyens en plein exercice de leurs droits constitutionnels de libre circulation, est inacceptable dans un pays démocratique tel que le Sénégal », évoque le communiqué en insistant sur la nécessité de préserver les principes démocratiques.





La note souligne l'engagement continu du mouvement envers une relève citoyenne responsable et respectueuse des valeurs démocratiques. « Notre foi en la démocratie, la liberté d'expression, et en un processus pré-électoral équitable et transparent demeure inébranlable », lit-on dans le communiqué. Le mouvement engagé dans la course au fauteuil présidentiel a rappelé que la paix et le respect des droits humains sont essentiels dans cette période « cruciale ».