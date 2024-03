Podor : Racine Sy sort le grand jeu, Amadou Ba déroule son plan pour le développement du département

De mémoire de Podorois et de beaucoup d’observateurs, rarement on a vu une mobilisation cette ampleur dans la localité. Le candidat de Benno Bokk Yaakaaar Amadou Ba a eu droit tard dans la soirée à un accueil exceptionnel. Au nom des populations de Podor, le Maire Mamadou Racine Sy en verve a souhaité la bienvenue à Amadou Ba et sa forte délégation. "Nous disons oui à Amadou Ba, le meilleur rempart contre toutes les dérives qui assaillent actuellement le Sénégal et la sous-région. Nous prions Dieu pour qu'il exauce nos vœux afin qu'il soit le 5ème Président de la République du Sénégal ", a dit l'édile de Podor.





En écho à cela, le Candidat Amadou Ba a vivement remercié Podor, son ami et frère le maire Racine Sy et sa sœur Aissata Tall Sall."Ici, vous voterez le matin pour jubiler le soir car la cause est entendue", a déclaré l’ancien Premier ministre.





Amadou Ba a aussi promis de procéder au désenclavement intégral de Podor une fois élu. Idem pour d'autres infrastructures structurantes comme le stade départemental, des établissements scolaires de dernière génération, l'extension du réseau d'adduction d'eau, l'électrification sans oublier le développement de l'agriculture et du tourisme.





Synergie Racine Sy/ Aissata Tall Sall





Auparavant, le maire et Madame le ministre Aissata Tall Sall avaient réuni leurs jeunesses respectives pour les exhorter à s'unir et réserver un accueil triomphal au candidat de Benno Bokk Yaakar.





Les deux Leaders qui ont rappelé leurs liens familiaux séculaires ont informé qu'il n'y a pas de place pour des tiraillements d'autant que l'objectif reste le même à savoir honorer Podor au quotidien.