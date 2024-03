Poids électoral : Les dures vérités du Pr. Magaye Gaye au PDS

Le Parti démocratique sénégalais (PDS) est sous les feux de la rampe. En effet, depuis le rejet de la candidature de son leader Karim Wade, l'ancienne formation au pouvoir est courtisée par les différents candidats qui sollicitent son soutien.







Cependant, d’après le professeur Magaye Gaye, le parti du Me Abdoulaye Wade ne représente plus ce qu'il était pour mériter autant d'attention. Il atteste, d'ailleurs, sur iRadio, que le mot d’ordre de sa direction ne sera pas suivi par tous les militants.









« De nombreux analystes politiques présentent Karim Wade comme un faiseur de rois. Mais moi, je m'oppose à une telle thèse parce que je considère que négocier aujourd'hui, quoi que ce soit avec le PDS, pourrait relever de la faute politique, notamment pour la coalition Diomaye », indique-t-il.





Car, explique le Pr. Gaye, « il est hors de question que la coalition d'Amadou Ba, vu les multiples problèmes qui se sont posés en amont de la procédure électorale, puisse nouer une quelconque alliance avec le PDS". Un parti qui ne représente plus grand-chose.





« Ces leaders ne me semblent pas contrôler leur base politique. Et puis, c'est un parti dont l'image est aujourd'hui écornée, parce que c'est un parti qui a secoué les fondements de la République. S'allier avec lui sur la base de négociations, relèverait d’une erreur d'appréciation. Alors, quels que soient la situation et les mots d'ordre donnés par les Wade, je crains que ces militants soient obligés plutôt de migrer en rangs dispersés vers d'autres coalitions pour des raisons de survie. Je pense que s’il y a véritablement un parti qui perd dans ces élections, c'est bien le PDS », analyse le Pr. Magaye Gaye.