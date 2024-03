Politique de promotion et de soutien aux femmes : Les douze recommandations de Amadou Ba

Le Premier ministre Amadou Ba a présidé, ce vendredi 1 mars, une réunion interministérielle sur ‘’l’évaluation et la définition des priorités des politiques de promotion et de soutien aux femmes’’. À l’issue de la rencontre, douze recommandations ont été formulées.





1. Le Ministre de la Famille veillera à institutionnaliser la tenue annuelle d’un Conseil interministériel sur genre et développement pour partager le rapport annuel sur l’autonomisation de la femme, la revue de la politique d’égalité homme-femme, la réponse aux violences faites aux femmes et aux enfants ;



2. Le Ministre de la Femme prendra les dispositions utiles, en relation avec le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement pour soumettre, à validation, le projet de décret portant création du Conseil national des Femmes du Sénégal ;



3. Le Ministre de la Femme en relation avec le ministre des Finances prendra les mesures nécessaires pour la réalisation, au niveau de chaque département, d’une maison de la femme en vue de soutenir les initiatives de développement socio-économique des femmes ;



4. Le Ministre de la Femme en relation avec le ministre de la Justice et le ministre, Secrétaire général du Gouvernement mettra en place un comité technique chargé de proposer, au Gouvernement, la révision de certaines dispositions du Code de la Famille.



5. Le Ministère de la Femme prendra les mesures nécessaires pour procéder à la distribution de la carte Jaboot qui est un véhicule de protection sociale, d’accès aux soins de santé, à l’éducation des enfants et l’entreprenariat féminin à 2 millions de femmes, en 2024, pour la phase pilote ;



6. Le Ministre du Commerce en relation avec le ministre des Finances, de l’Economie, veillera à accentuer l’assistance technique en vue d’atteindre 15 000 PME et PMI de femmes et coopératives dans le cadre programme du Programme d’accélération de la compétitivité et l’Emploi (PACE) ;



7. Le Ministre de la Femme en relation avec le ministre des Finances prendra les mesures utiles pour accompagner et faciliter l’accès des Petites et moyennes entreprises femmes à la commande publique pour atteindre les 2% dédiés ;



8. Le Ministre de Finances soumettra, à validation, une proposition d’une dotation spéciale de la ligne nano-crédit de la DER/FJ, d’une enveloppe de 150 milliards FCFA en trois ans, pour accompagner davantage les initiatives d’auto-emplois des femmes ;



9. Le ministre des Finances prendra les dispositions pour la sécurisation de la Contribution forfaitaire à la charge des employeurs (CFCE) et la mobilisation de 30 milliards, sur trois ans, pour renforcer les moyens d’intervention du 3FPT au bénéfice des femmes ;



10.Le Ministre de la Santé en relation avec le ministre des Finances et le ministre de la Femme, veillera au paiement de l’extension des motivations allouées aux Badiénou Gokh ;



11.Le Ministre du Développement communautaire procédera à la finalisation de la loi d’orientation de protection sociale adoptée, le 21 février 2024, en Conseil des ministres pour sa transmission à l’Assemblée nationale ;



12.Le Ministre de la Femme prendra, en relation avec toutes les parties prenantes, les mesures idoines pour une parfaite organisation de l’édition 2024 de la journée internationale de la femme sur le thème « Investir en faveur des femmes : accélérer le rythme ».