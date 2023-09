Politique nationale de jeunesse : « Ce que cogite Amadou Ba » (Moubarack Lô)

Le Premier ministre Amadou Ba, candidat à la candidature de BBY pour la présidentielle 2024, a demandé à Moubarack Lô de lui faire un rapport sur les politiques de jeunesse de l’État. « Je suis en train de faire une évaluation indépendante. On a fait une enquête de terrain pour interroger les jeunes. Parce que c’est la meilleure méthode pour proposer des solutions. On va faire des focus groupes, on va les rencontrer », a expliqué l’économiste devant le jury du dimanche sur Iradio. D’ailleurs, il affirme devoir remettre au Premier ministre un rapport d’une manière honnête. Il s’agit de voir ce que les jeunes apprécient, ce qu’ils n’aiment pas, et voilà ce qu’ils attendent du gouvernement.





Ancien directeur de cabinet adjoint démissionnaire du président de la République, Macky Sall, Moubarack Lô est depuis revenu aux affaires. Il a été nommé conseiller spécial du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, en 2016. L’ingénieur