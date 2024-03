Port à sec, diversification des activités économiques… : Déthié Fall trace la voie de la valorisation des potentialités de Tambacounda

Les ambitions du candidat Déthié Fall pour la région de Tambacounda sont grandes. Il compte transformer cette région aux énormes potentialités dans la mise en œuvre du Programme ‘’ Un Sénégal Bon à vivre et beau à voir’’. Située à l’Est du Sénégal, la région de Tambacounda a un sous-sol très riche mais une frange importante de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Ce paradoxe sera corrigé une fois que le candidat Déthié Fall arrivera au pouvoir. Il s’engage à relever les défis en adoptant une approche participative axée sur le développement durable et la création d’emplois locaux.





Figure dans son programme, la création d’un port sec dans la ville de Tambacounda avec l’ambition de rivaliser le Port d’Abidjan. La construction de ce port aura des effets d’entraînement sur l’économie locale et nationale, sans oublier la création des emplois. Au-delà du port, ce sont des investissements stratégiques qui mettront Tambacounda sur les rampes du développement.









"Je compte booster l'économie de Tambacounda en créant un port sec dans la région orientale pour rivaliser avec le port d'Abidjan. Je crois fermement que cette initiative stimulera le commerce régional et renforcera notre position dans la sous-région », a décliné le candidat à l’élection présidentielle. Il a ajouté : « En investissant dans cette infrastructure stratégique, je m'engage à créer des opportunités d'emplois, à encourager les investissements et à dynamiser le développement économique de notre région. Je suis convaincu que ce projet contribuera à promouvoir la croissance économique et à améliorer la qualité de vie de nos concitoyens ».





En plus des promesses pour relancer l'économie locale, l'ancien soldat accorde une grande importance à la sécurité, un élément essentiel pour favoriser un environnement propice aux investissements et à la croissance durable. Sur ce, il promet de renforcer la sécurité à l'intérieur et aux frontières de la région afin de garantir la stabilité.





En outre, Déthié Fall est déterminé à promouvoir le tourisme en valorisant les sites touristiques de Tambacounda et en mettant en lumière son riche patrimoine culturel et naturel.