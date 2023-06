Possible divorce entre Yewwi/Taxawou Sénégal : Des experts se prononcent

Le dialogue national lancé par le Chef de l’Etat serait-il la pomme de discorde entre Yewwi Askan Wi et Taxawou Sénégal ? En effet, après le discours de Khalifa Sall lors de la cérémonie d’ouverture du dialogue national, le Président de la République l’avait remercié pour sa présence en tant que membre de Yewwi Askan Wi. Une reponse qui n’est pas du goût de la coalition de l’opposition qui précise n’avoir aucun représentant dans ces concertations avant de mettre en garde le leader Taxawou Sénégal. Yaw a même répliqué en parlant de « groupe d'opportunistes politiques en quête de légitimité dans une guerre de positionnement et d’une dicta de la pensée unique ne saurait accepter". Depuis lors, nous assistons à une guerre des communiqués. Est-ce la fin entre Yaw et Taxawou? Dr Mame Marame Seck et Cheikh Tidiane Sow analysent.





"C’est le dégât d'un choc des ambitions. Pour Khalifa Sall, la question de sa candidature se pose au niveau de sa coalition Taxawou Sénégal et pour lui son salut se trouve dans ce dialogue contrairement à ce qui sont resté dans Yewwi Askan Wi. Alors le combat devrait se mener dans la coalition Yaw. Chaque parti évoque un élément de la charte qui justifie sa condamnation de l’autre parti. Par exemple, Yewwi voit la participation au dialogue comme une compromission avec Macky Sall alors que Taxawou voit la prise de position de Yaw comme contraire à la charte qui prône la souveraineté et la liberté de chacun membre de la coalition ", pense Dr Mame Marame Seck.





Pour sa part, Cheikh Tidiane Sow coach en communication note un dialogue de sourd entre les deux camps de l’opposition.





"En réalité, cette crise s'est amorcée depuis la passe d’arme entre Barth et Sonko. Dans une coalition quand vous avez un membre très imposant par rapport aux autres, il n’y a pas beaucoup d’issue. Soit vous avez le tropisme d’un leader et les autres suivent comme c’est le cas de l’Apr et le camp de Benno, Pastef dans Yewwi. Soit vous avez une rébellion de membre qui quitte ou est exclu du groupe comme le cas de Rewmi qui a quitté BBY et malheureusement c'est ce qui guette Taxawou dans YAW ", déclare-t-il sur Iradio.





Il poursuit: "si les intérêts ne sont plus les mêmes, les coalitions explosent. D’autres se formeront autour d’autres intérêts qui apparaîtront. Pour Khalifa, se rendre éligible est plus fort que s’opposer à Macky Sall qui est en vrai le fondement de la création de Yaw alors cela pourrait pousser Taxawou Sénégal a quitté Yewwi ",regrette l’expert en communication.





Par ailleurs, Dr Mame Marame Seck enseignant chercheur à l’IFAN crois que seul l’issue du dialogue peut déterminer la suite ou non du compagnonnage entre ces membres de l’opposition.





" Si ce dialogue national qui intéresse aussi bien Khalifa Sall que Yewwi n’a pas été pris en charge alors, les retrouvailles vont être faciles. Ce qu’on constate au sein de Yaw c’est une tentative de recomposition du groupe afin d’aller au-delà de l’élection présidentielle ou du moins au-delà du premier tour."