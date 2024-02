Possible report de la Présidentielle : Un tweet de Macky Sall datant de 2012 refait surface









Mercredi, les députés de l'Assemblée nationale ont voté majoritairement pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire visant le Conseil constitutionnel. Un vote qui alimente les spéculations concernant un possible report de la Présidentielle, prévue le 25 janvier prochain.





Dans ce climat, un tweet de Macky Sall datant de 2012, alors qu'il était en campagne pour briguer la magistrature suprême, a été remis à jour. Sur ce tweet, Macky Sall évoque le caractère grave d'un report de la Présidentielle.





"La situation sera autrement plus grave s'il n'y a pas d'élections. Je suis pour la tenue des élections", écrivait Macky Sall après un passage à Kaffrine. A l'époque, il y avait des soupçons d'un possible report de la Présidentielle et l'opposition avait fait bloc pour demander leur tenue. Et les joutes électorales ont eu lieu à la date échue.





Ce qui laisse donc croire que le chef de l'Etat ne poussera pas pour un report de la Présidentielle, malgré le souhait des membres du PDS. Karim Wade, candidat du parti libéral, a même parlé d'une "première victoire". "C’est une avancée majeure pour prévenir le chaos et sauvegarder la démocratie au Sénégal. Notre prochaine lutte est le report de cette élection présidentielle, qui s’apparente à un simulacre", a-t-il lancé sur le réseau social X (anciennement Twitter).