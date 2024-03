Potentielles premières dames (1/2) : derrière huit candidats monogames, huit femmes discrètes

Qui sont les épouses et époux des prétendants au Palais qui seront départagés dimanche prochain ? Enquête a enquêté. Extrait, première partie : les douces moitiés de Amadou Bâ, Khalifa Sall, Mame Boye Diao, Idrissa Seck, Thierno Alassane Sall, Déthié Fall, Aliou Mamadou Dia et Mamadou Lamine Diallo dont le trait commun est l’effacement.





1. Amélie Diao



Mame Boye Diao ne jure que par elle. Au cours d’une émission diffusée sur la TFM, son mari témoigne : «Je me suis marié jeune. Ma femme et moi sommes ensemble depuis que j’ai 19 ans. C’est ma campagne de vie, et heureusement qu’elle a toujours était là. Sans elle, je ne sais pas ce que je serais devenu.»



De la trempe de Mariéme Faye Sall, selon Enquête, elle est la seule à accompagner son mari sur le terrain politique. Après les élections locales et législatives en 2022, elle bat campagne à ses côtés pour la Présidentielle. Mais en retrait, sans lui faire de l’ombre.



2. Aissata Billy Ba



Celle qui partage la vie de l’ancien Premier ministre Amadou Ba est plus discrète. Aissata Billy Ba «n’est pas visible mais bat campagne à sa manière», souffle Enquête. La preuve, la même source, à la veille des dernières élections législatives du 31 juillet 2022, elle avait reçu les groupements féminins des Parcelles assainies, leur offrant des financements. Pour la Présidentielle, elle a choisi de «faire du porte à porte» pour convaincre les Sénégalais d’élire son mari 5e président de la République.



3. Gaëlle Samb



L’épouse de Khalifa Sall est bien connue dans le milieu culturel sénégalais. Gaëlle Samb est la fille du cinéaste Ababacar Samb Makharam et directrice de la maison d’édition Vives voix. «On ne la voit jamais sur le terrain politique mais est aux côtés de son homme», constate Enquête.



4. Ndèye Penda Tall



Peu de Sénégalais peuvent mettre un visage sur ce nom pourtant bien connu grâce aux sketchs de l’humoriste Kouthia. Ils pourraient le découvrir si toutefois le candidat de la coalition Idy2024, Idrissa Seck, est élu au soir du 24 mars. Le président du Rewmi aime à chanter ses talents de cordon bleu.



5. Aminata Tall



Aminata Tall est l’épouse du député et candidat à la Présidentielle, Thierno Alassane Sall. Même si son visage n’apparaît pas, Enquête révèle qu’elle est technicienne supérieure de santé à l’Asecna où travaillait son mari avant son entrée au gouvernement après l’élection de Macky Sall en 2012 : «Elle est réputée discrète et pieuse. Elle assure l’équilibre de la famille au moment où son mari fait de la politique.»



6. Ndèye Rokhaya Diop



Ndèye Rokhaya Diop est mariée au candidat Déthié Fall. Aucune information n’a été fournie sur elle, concède Enquête.



7. Soukeyna Ndao



Elle partage la vie du candidat Mamadou Lamine Diallo. Elle est décrite comme très engagée pour la cause des femmes. Ainsi, elle est bien appréciée par les militantes des droits des femmes. Enquête n’a pas mis un visage sur son nom.



8. Ndèye Mariétou Ndiaye



Elle est l’épouse de Aliou Mamadou Dia. Que sait-on d’elle ? D’après Enquête, le service de communication du candidat du PUR lui a fait cette recommandation : «Dites juste que c’est une intellectuelle qui soutient son mari.»