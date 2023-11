Pr Amsatou Sow Sidibé nommée membre de l’Académie Internationale Action Diplomatique (Communiqué)

Pr Amsatou Sow Sidibé, agrégée des facultés de Droit (UCAD), a été nommée par la Direction Générale de l'Académie Internationale Action Diplomatique, le 10 novembre 2023, membre d'honneur de I' Institution diplomatique internationale. C'est un honneur bien mérité pour cette forte personnalité de l'élite intellectuelle et politique sénégalaise, africaine et mondiale. Cette nomination est le résultat d'une contribution nationale et internationale à la promotion du droit, à la défense des libertés individuelles et collectives et de son engagement militant citoyen dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'éducation à la citoyenneté. Pr Amsatou Sow Sidibé vient d'être couronnée par ses efforts consacrés depuis des décennies aux valeurs humaines, au dialogue, à la paix et au respect des diversités culturelles, ethniques et religieuses. Elle partage cette distinction avec Mon Seigneur Vittorio Formenti, une personnalité éminente de l'Eglise Catholique Italienne. Ceci est le symbole du dialogue Islamo-Chretien, qui est une réalité au Sénégal.. Sans nul doute, professeur Amsatou Sow Sidibé apportera à l'Académie Internationale son savoir-faire et son sens élevé du droit humain et de la justice sociale”.











La Cellule de Communication du Pr Amsatou Sow Sidibé