Pr Babacar Guèye, constitutionnaliste : «Si Macky Sall fixe la date de l’élection au 2 juin… »

Au terme d'une petite journée de travaux, hier mardi, le dialogue national a proposé au chef de l’Etat sortant, Macky Sall, de fixer la date de l’élection présidentielle au 2 juin prochain. Mais si ce dernier choisit cette date, il violerait les dispositions de la charte fondamentale.



C’est du moins, ce qu’a fait savoir le professeur Babacar Guèye, constitutionnaliste et membre du collectif citoyen Aar Sunu Élections », une organisation qui a boycotté le dialogue. Pour l’universitaire, si la date est fixée au 2 juin, Macky Sall remet en cause la décision du Conseil constitutionnel.



« La juridiction demandait que le scrutin soit organisé dans les meilleurs délais, affirmant que la durée du mandat ne pouvait pas être allongée », a-t-il rappelé dans des propos repris par Rfi.



« On enjambe le 2 avril, explique Pr. Guèye, et on se retrouve dans un vide juridique à partir de cette date. Mais rien n’est encore définitif car la prolongation du mandat de Macky Sall et la réouverture de la liste des candidats doivent être arbitrées par le Conseil constitutionnel ». Le juriste rappelle, par ailleurs, que la date pourrait aussi faire l’objet de recours”.