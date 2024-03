Pr Daouda Ndiaye : «Mes chaleureuses félicitations au Président Diomaye Faye »

Il a accepté les résultats des urnes. Le candidat à l’élection présidentielle, Pr Daouda Ndiaye a félicité Bassirou Diomaye Faye. «Aussi, au vu des lourdes tendances actuelles qui se dégagent, je félicite la Coalition Diomaye Président qui est clairement devant. Mes chaleureuses félicitations au Président Diomaye Faye à qui je souhaite un plein succès. C'est la victoire de la démocratie sénégalaise », a-t-il affirmé.