Pr Demba Gueye : "Ce dialogue est déjà un échec, mais il comporte des risques"

Ce lundi, le Président Macky Sall entame le dialogue national pour fixer la date de la Présidentielle. Cependant, 17 des 19 candidats ont refusé de participer, laissant le chef de l'Etat seul face à son premier ministre et candidat désigné, Amadou Ba, et de son ancien collaborateur, Boun Dionne.





Pour le Pr Demba Gueye, analyste politique et maître de conférence à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce dialogue est déjà un échec. Cependant, pour lui, ce dialogue peut encore étendre les dissensions entre Sénégalais.