Pr Mamadou Diouf : « La dérive autoritaire de Macky Sall était prévisible »

Les rues sénégalaises grondent de colère depuis l’annonce du président de la République, samedi 3 février, de reporter l’élection présidentielle du 25 février au 15 décembre. Les manifestations violentes se poursuivent depuis, avec un bilan macabre estimé à 3 morts et plusieurs blessés à Dakar et dans les autres régions du pays. Une situation inquiétante que déplore le Pr Mamadou Diouf.











Invité de l’émission Objection de ce dimanche sur Sud Fm, l’historien de Columbia University aux États-Unis, estime que cette « dérive autoritaire » du président Sall qui s’accroche au pouvoir -même s’il soutient le contraire-, était prévisible. « Depuis que la décision a été prise et imposée par Macky Sall, je priais que les morts ne continuent pas de s’accumuler. Depuis 2021 sous le régime de l’actuel président il n’y a jamais eu autant de morts dans des circonstances des manifestations. Et, ce que je déplore, c’est le fait que le prix des vies est devenu dérisoire », regrette-t-il.









Ce qui a été constaté depuis la réélection de Macky Sall en 2019, selon le Pr Diouf, « c’est qu’il a investi plus dans le recrutement et la formation des gendarmes. Mais il a aussi investi plus dans l’achat d’équipements au service de la répression ». Ce qui donnait déjà une image assez claire de sa « démarche depuis au moins six ans ».









Cette démarche va-t-en-guerre signale de manière très précise, d’après le Pr Diouf, « qu’il ne va pas reculer devant la violence et l’utilisation de la force face à des citoyens qui ne font qu’exercer leurs libertés les plus simples : la liberté d’expression et la liberté de manifestation ».









« La dérive autoritaire fait partie de son Adn »













A l’en croire, « la dérive autoritaire de Macky Sall était prévisible ». « C’est comme si cette dérive autoritaire faisait partie de l’Adn de cette force qui arrive au pouvoir en 2012 », souligne-t-il. Ce qui amène l’historien à essayer d’analyser ce comportement du président Macky Sall et à se poser la question de savoir : est-ce qu’il (Macky Sall) comprend le Sénégal ?









« Le plus intéressant, c’est que si on le place dans la perspective des trois premiers présidents qui ont été au pouvoir on se rend compte qu’il n’a pas tiré les leçons associées à l’existence de cet État que j’appelle le modèle islamo-wolof », dit-t-il. Ce modèle, selon lui, émerge durant la période coloniale. Les populations qui sont associées à ce pouvoir sont organisées dans des confréries, explique l’enseignant.









Donc, poursuit-il, « l’État qui se met en place, met ensemble ces différents groupes qui négocient. Les marabouts jouaient un rôle central parce qu’ils étaient capables de mobiliser leurs talibés pour l’État mais en même temps ils étaient capables d’arrêter l’État au profit des populations ».





« Toutes les décisions qu’il a prise de 2019 à aujourd’hui, démontrent qu’il voulait un 3e mandat »





Mais, à partir du règne de Abdoulaye Wade jusqu’à Macky Sall, ce groupe dont le rôle était très important pour l’équilibre socio-politique, « a été fortement affaibli et a perdu une partie de sa légitimité ». « Ça on le voit à travers le vote dans les cités religieuses. Ce qu’on voit c’est plus une dissidence qu’une adhésion au ‘’ndiguel’’ des chefs religieux ». Le deuxième groupe que le président Macky Sall a affaibli et qui jouait un rôle important, selon le Pr Mamadou Diouf, c’est ‘’l’opposition sénégalaise»’’ qu’il a finalement réduit à simple expression comme il l’avait juré.









« L’affaiblissement de ces deux groupes a amené une consolidation de la présidentialisation du système sénégalais. Cette consolidation a engendré l’impossibilité d’avoir une pluralité de voix qui, publiquement ou clandestinement, participait à ce travail de maintien de l’équilibre », analyse Mamadou Diouf.