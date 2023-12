Premier congrès ordinaire du LDR/YESSAL : Modou Diagne Fada va renouveler ses instances et investir Amadou Ba ce 22 décembre

Depuis sa création il y a 07 ans, le parti Les Démocrates Réformateurs/Yeesal (LDR/YEESAL) tient son premier congrès ordinaire à Dakar, au stadium Marius, le 22 décembre 2023.



L’entité va procéder le même jour au renouvellement de ses instances jeunes et femmes. « Il s’agira aussi d’adopter les textes du parti et d’investir le candidat Amadou Ba », a expliqué son premier vice-président, Mamadou Faye.



Pour lui, c’est une belle leçon de démocratie que « Modou Diagne Fada a encore donné aux partis politiques en procédant à une audition des candidatures mais également en dévoilant les conditions du scrutin en toute clarté ». Il explique que le congrès se tient dans un contexte préélectoral à trois mois de l’élection présidentielle, dans une situation nationale et sous régionale marquée par des enjeux politiques, économiques et sécuritaires.



Il faut noter que ce congrès ordinaire va permettre au LDR/YESSAL d’adopter les textes du parti d’élire le président du parti, la présidente des femmes réformatrices (trois dossiers de candidatures que sont : Awa Dia Présidente des femmes du département de Goudomp, Sokhna Sall Présidente des femmes du département de Pikine, Ndeye Ndambao Faye Présidente des femmes du département de Guédiawaye) mais aussi le président de la fédération des jeunesses réformatrices (FJR) avec 5 candidats. Il s’agit de Babacar Faye président de la Section communale de Gandiaye, Doudou Diouf Président de la Section communale de Tidiane dans la fédération départementale de Mbour, Malamine Ndione, président de la Section communale de Notto Diobass dans la fédération départementale de Thiès, Mamadou Thiam Responsable des jeunesses réformatrices de la Section communale de Diakhaye dans la fédération départementale de Keur Massar, Oumar ka président de la Section communale de Keur Baka dans la fédération départementale de Kaolack . Les candidats au poste de Président de ces deux instances ont commencé leur campagne par le choix de leur bulletin mais aussi par une présentation individuelle.



Par ailleurs, souligne le porte-parole Mansour Ndiaye, « cette dévolution des responsabilités politiques à travers des élections contribue à la promotion des valeurs démocratiques et replace les instances des partis politiques ainsi que les militants qui les animent au cœur des processus de prise de décision ». Il ajoute : « ce congrès traduit notre attachement solennel aux valeurs libérales, démocratiques, au respect des libertés individuelles et collectives, à la consolidation d’un Etat de droit et à l’égal accès de tous les citoyens à l’exercice du pouvoir à tous les niveaux ».