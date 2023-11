Près de 230 milliards de F CFA investis à Kédougou en moins de 10 ans (Macky Sall)

L’État du Sénégal a réalisé des investissements estimés à 228.835.708. 343 FCFA entre 2014 et 2023, a indiqué le Président de la République Macky Sall, lors du Conseil Présidentiel Décentralisé dans cette région du Sénégal. Un montant qui dépasse largement le coût des besoins en projets exprimés et présenté au Conseil de 2014 dédié Kédougou, qui s’élevait à 192 820 061 315 FCFA. “Ce qui correspond à un niveau d’exécution de 222,9% par rapport aux engagements initiaux”, a souligné M. Sall.





Un montant de 195 116 793 954 FCFA a été globalement investi dans l’axe 1 du PSE (Transformation structurelle de l’économie et croissance), soit un taux d'exécution de 219,2% par rapport aux engagements de l’Etat sur cet axe.





De même, un taux d’exécution de 47,5% est noté sur l’axe 2 (Capital humain, Protection sociale et développement durable), avec un volume d’investissement de 46 174 625 799 FCFA et l’axe 3 (Gouvernance, Institutions, Paix et sécurité) a bénéficié d’un investissement global de 2 668 088 194 FCFA, soit un taux d’exécution de 44,3% par rapport aux engagements y relatif.





“Ces statistiques confirment que l’Etat du Sénégal a principalement investi sur la réalisation d’infrastructures de désenclavement au niveau de la région de Kédougou, a relevé Macky Sall. A titre illustratif, je citerai la réhabilitation de la route Kédougou-Salémata et la construction du pont de Fongolimbi, sans compter les importantes réalisations dans le cadre du PROMOVILLES, avec, la réhabilitation de la voirie dans les chefs-lieux de département. En outre, avec les autres programmes tels que le PUDC et le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA), l’Etat a densifié le réseau des pistes de production de la région et assuré l’extension du réseau électrique de la région. Ces investissements ont accéléré le relèvement notable du taux d’électrification”.











Au-delà de ce volet infrastructures, Macky Sall a également mis l’accent sur les orientations sociales impulsées à Kédougou : “La région de Kédougou a bénéficié des diverses interventions pour le renforcement du système sanitaire, la modernisation des équipements agricoles, la protection des groupes vulnérables, ainsi que la promotion de la formation et de l’emploi des jeunes et des femmes avec le programme « XEYU NDAW NI » et les interventions combinées de la DER/FJ, du 3FPT”.