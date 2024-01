Présidence de la République: «Karim Wade constitue un atout majeur pour le Sénégal », selon des cadres indépendants

« Notre soutien n’est ni opportuniste ni ponctuel, c’est un choix d’avenir. Nous demeurons aujourd’hui plus que jamais convaincus que le Président Karim Meissa Wade, par son intégrité, son parcours professionnel, la confiance dont il jouit dans le milieu de la finance internationale et du développement et sa stature d’homme d’État, constitue un atout majeur pour notre pays ». Ces propos sont d’un collectif de cadres indépendants relatés par Horizon Karim Wade 2024. Dans une note parvenue, ils ont « réitéré (leur) engagement » et lui ont exprimé leur « entière disponibilité pour, ensemble, aller jusqu’au bout de ce projet ».











Se prononçant, par ailleurs, sur la double nationalité, objet de l’élimination du fils de l’ancien président libéral, ces cadres indépendants parlent de « débat stérile » en invoquant la réponse de Lat Dior, Damel du Kayor, quand «Borom Ndar» a voulu l’exiler hors de son royaume : «Demander à Lat Dior de sortir du Kayor, c’est demander au Kayor de sortir du Kayor».













A ce titre, ils pensent que « dire du fils du Président Abdoulaye Wade qu’il n’est pas suffisamment sénégalais sur la terre de ses ancêtres, c’est remettre en cause tous ces principes qui fondent notre identité et au-delà, notre existence en tant que Nation ».