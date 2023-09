Présidence de Macky Sall : Moubarack Lô dresse un bilan mitigé





Moubarak Lô a dressé un bilan mitigé de l’exercice du président Macky Sall. « Je dirais qu’il a fait un bilan correct. Parce que pour faire un bilan, il faut comparer ce qui a été proposé au départ, et ce qui est à l’arrivée. Il faut aussi voir l’évolution. Parce que parfois, on peut faire des choses qui n’étaient pas prévues au départ. Ceux qui font de la planification le savent. Par exemple, le Ter n’était pas dans ses plans. C’est en chemin, tout comme le Brt. Ce sont des projets qui coûtent cher, mais qui ont créé de l’impact », a expliqué le directeur général du Bureau de prospective économique logé dans les services du Premier ministre du Sénégal devant le jury du dimanche sur Iradio.





Cependant, précise-t-il, « dans d’autres domaines, le bilan est moins élogieux. Aujourd’hui plus que jamais, la problématique de l’emploi se pose. Si cela ne se posait pas, vous ne verriez pas tous ces jeunes qui cherchent à aller en Europe. Ce qui fait très mal surtout quand on voit tous les risques qu’ils prennent pour aller à l’étranger. Cela veut dire qu’il y a encore plus de travail à faire sinon le Sénégal serait classé parmi les pays développés. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ».





À l’en croire, on est, disons, un pays à revenu intermédiaire avec beaucoup de défis encore au niveau économique. On n’a pas atteint tous nos potentiels. Si on nous compare aux meilleurs, on peut dire qu’on peut mieux faire dans le domaine de l’accélération de la croissance durable.





Dans la même dynamique, il note que « pour devenir ce qu’on appelle un pays émergent, sortir la tête hors de l’eau, cela suppose une croissance de 8 à 10%. Pas seulement avec des découvertes pétrolières et gazières. Quand vous découvrirez des ressources naturelles, vous allez avoir un rush, un boom économique. Mais le plus important, ce n’est pas d’accélérer la croissance, c’est de soutenir, sur la durée, cette accélération avec des taux stables, mais élevés. Si vous regardez les pays asiatiques comme la Malaisie, en 1970-1997, 7% en moyenne de taux de croissance par an. Nous sommes dans une moyenne de 5,5 ».





Et de justifier sa thèse : « On a encore un gap de 1,5 sachant aussi qu’on a une croissance démographique élevée, je dirai que le bon taux, c’est 8 à 10%. Il faut viser 9%. Forcément, on aura un taux à deux chiffres l’année prochaine, ce n’est pas une performance. Parce que vous avez des découvertes pétrolières et gazières, forcément, vous aurez une croissance élevée. Le défi, c’est comment, d’ici 2035, maintenir ce niveau élevé de croissance entre 8 et 10%. Ce n’est pas le pétrole qui nous permettra de le faire. La croissance se mesure relativement à l’année précédente. Cela veut dire que si vous avez une production pétrolière stable, vous aurez une croissance zéro. C’est-à-dire, vous pouvez avoir un million de barils chaque année, vous n’avez pas cru, parce que vous avez fait une croissance zéro. Ce qui le permet, c’est la diversification ».