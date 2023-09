Présidentielle 2024 : Abdou Khadre Ndiaye valide Amadou Ba et appelle BBY à l’unité

Dans une annonce faite le samedi 9 septembre, le président de la République, Macky Sall, a révélé son choix pour la Présidentielle de février 2024 pour le compte de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) : Amadou Bâ, Premier ministre en exercice. Cette décision a été chaleureusement saluée par Abdou Khadre Ndiaye, membre du Secrétariat exécutif national de l'APR, Maire de Gaé et DG du Centre national de la Fonction publique locale et de la Formation (CNFPLF). Il a exprimé son soutien indéfectible au candidat et a lancé un appel à l'unité au sein de BBY, appelant à une victoire éclatante dès le premier tour. Un signal fort pour une course présidentielle déjà sous les projecteurs.







L’intégralité de son message :









"Pour une victoire dès le premier tour de notre candidat Amadou Bâ





Je salue le choix du président de la République Macky Sall de désigner le Premier ministre Amadou Bâ pour porter les couleurs de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) à l'élection présidentielle du 25 février 2024.





Je marque mon adhésion à ce choix et appelle, comme le président Macky Sall et après lui les leaders de Benno Bokk Yaakaar, à s'unir autour de notre candidat pour une victoire éclatante dès le premier tour de l'élection présidentielle.





Ensemble, responsables, militants et sympathisants de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar, main dans la main, nous devons nous engager, de façon déterminée, à aller à la rencontre des Sénégalaises et Sénégalais et nous mobiliser pour la victoire de notre candidat et la poursuite de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (PSE).





Comme l'a indiqué le président de la République Macky Sall, la "victoire est à portée de main".





Aux responsables, militants et populations du Walo, plus particulièrement du département de Dagana, je lance ainsi un appel à l’unité derrière Amadou Bâ, le candidat de la grande coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar pour un triomphe le 25 février 2024.