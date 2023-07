Présidentielle 2024 : Abdoulaye Dieye, Directeur de l'AIBD, réaffirme son allégeance au Président Macky Sall

La plateforme SIGGI 2024, dirigée par le directeur de l'aéroport international Blaise Diagne, Abdoulaye Dieye, a décidé d'accompagner le choix du Président Macky Sall à l'élection présidentielle de 2024.







L'information est donnée à la suite d'une journée d'évaluation du bilan général de la campagne initiée par la plateforme SIGGI 2024. Il s'agissait pour Abdoulaye Dieye et Cie de définir les perspectives d'ancrage au sein de la grande majorité présidentielle.





Il fallait aussi redéfinir le cadre d'action de la plateforme SIGGI 2024 en tenant compte de la décision du chef de l'Etat Macky Sall qui a renoncé à une 3éme candidature.





François Ndao, acteur politique indépendant à Djeddah Thiaroye Kao, dans le département de Pikine, explique : "Le mouvement d'appui aux initiatives du Président Macky Sall avait initié une plateforme de signature pour revendiquer sa prochaine candidature aux élections à venir. Nous saluons la décision sage du Chef de l'Etat. Cette décision est mûrement réfléchie et œuvre pour la stabilité et l'émergence du pays. Nous adressons nos vives félicitations et remerciements au Président Macky Sall. Nous lui assurons de notre accompagnement pour le choix qu'il aura à porter sur un potentiel candidat".





A ses camarades de la coalition présidentielle, il invite au calme et à la retenue.