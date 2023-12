Présidentielle 2024 : Abdourahmane Sow jette l'éponge à son tour

A l'approche de l'élection présidentielle, les candidats déclarés commencent à quitter la barque.





Après Mamoudou Ibra Kane, Seydina Oumar Touré... c'est au tour de Abdourahmane Sow de se retirer de la course.





"Par cette présente note, je viens informer l’opinion du retrait de ma candidature indépendante, à la candidature à l’élection présidentielle sénégalaise, à la date du 25 février 2024. Cette décision est une suite logique et des plus normales, à des manquements notoires au niveau de mon dossier de candidature, notamment, la caution de trente (30) millions, et le nombre minimal de parrainages citoyens exigé par le Code électoral. Des éléments fondamentaux qui ont fait défaut à la constitution du dossier de candidature, selon la législation sénégalaise. Au-delà, les moyens financiers et autres logistiques, escomptés exclusivement sur fonds propres et licites, n’ont pas été au rendez-vous", énonce Abdourahmane Sow dans un communiqué parvenu à Seneweb.





Ainsi, il dit s'en remettre à la volonté divine.





"L'enjeu pour nous, c’est de continuer le combat pour la démocratie, pour nos convictions, sans renoncer à nos valeurs, vertus et principes, dans l’éthique, la constance et la responsabilité. Avec de menus moyens, nous sommes parvenus à au moins dix (10.000) mille parrainages à travers le pays. Alors certainement, il y aura une prochaine fois. Surtout, quand nous avons beaucoup appris à travers cette belle expérience. Certainement, nous reviendrons, très forts cette fois-ci", dit l'ex candidat à la candidature à la présidentielle du 25 février 2024.