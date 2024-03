Présidentielle 2024 : Aliou Sall prie pour Bassirou Diomaye Faye

Depuis la publication des premières tendances qui sont favorables à Bassirou Diomaye Faye, beaucoup de candidats à la présidentielle et de personnalités politiques ont félicité Bassirou Diomaye Faye, reconnaissant sa victoire nette dès le premier tour. Après plusieurs réactions, c'est autour du frère de Macky Sall, Aliou Sall de le féliciter.



«Chers compatriotes, à la suite de mon candidat, je tiens à féliciter Bassirou Diomaye Faye pour sa brillante élection à la tête du Sénégal. Que Dieu l’assiste », a-t-il affirmé, dans un communiqué reçu, ce lundi.



Et de renseigner : «Je suis fier d’avoir été à côté du candidat Amadou Ba qui a réussi une très belle campagne malgré toutes les vicissitudes. Le résultat obtenu par notre coalition est tout simplement un miracle au regard des difficultés qui se sont imposées ».



L’ancien maire de la Ville de Guédiawaye de souligner, toutefois : «C’est le moment de l’évaluation de notre action politique qui suivra toujours le sillage de la dignité et de la vérité. Aux populations de Guédiawaye je renouvelle ma loyauté et mon attachement. Vive le Sénégal ».