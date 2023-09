Présidentielle 2024 : Aliou Sall soutient Amadou Ba

L’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, soutient la candidature de Amadou Ba pour la présidentielle 2024. “La fédération APR de Guédiawaye invite tous, militants, responsables et sympathisants à rester unis et mobilisés pour travailler à la réalisation de ce projet de faire de la candidature de Monsieur le Premier ministre Amadou Bâ, une réalité pour le bonheur du Sénégal, avec une victoire éclatante au premier tour”, indique-t-il dans un communiqué que nous proposons en intégralité.







“Ce samedi 09 septembre 2023, le Président de la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar, président de l'Alliance Pour la République (APR), Monsieur M a proposé la candidature de notre camarade Amadou BA comme porte-Étendard de notre coalition à l'élection présidentielle de février 2024. Ce choix fait, après mûres réflexions et de très larges concertations, ne pouvait être plus pertinent, tellement il est conforme aux critères retenus par la conférence des leaders de BBY.





La coordination APR du département de Guédiawaye se déclare être en phase avec le choix ainsi fait, car de raison et de cohérence, face aux enjeux qui interpellent le Sénégal. En félicitant le Président Macky Sall pour pour ce choix responsable qui atteste de son grand sens du discernement, la fédération APR de Guédiawaye invite tous, militants, responsables et sympathisants à rester unis et mobilisés pour travailler à la réalisation de ce projet de faire de la candidature de Monsieur le Premier ministre Amadou Bâ, une réalité pour le bonheur du Sénégal, avec une victoire éclatante au premier tour.





La fédération APR de Guédiawaye rappelle que monsieur Amadou Ba est seul et unique candidat de BBY et ensemble, nous poursuivrons l'énorme œuvre de construction de notre pays entamée par le Président Macky Sall. Vive le Président Macky Sall ! Vive notre candidat Amadou Ba, le vrai continuateur du Plan Sénégal Emergent (PSE) ! Vive Le Senegal !”













Dakar, le 9 Septembre 2023





La coordination APR de Guédiawaye.