Présidentielle 2024 : Alioune Sarr soutiendra “le candidat de l'opposition le mieux placé pour gagner”

Présidentielle 2024 : Alioune Sarr soutiendra “le candidat de l

Alioune Sarr, candidat recalé à l’élection présidentielle, va soutenir un candidat de l’opposition à l’élection présidentielle. L’ancien ministre du Tourisme l’a dit dans un communiqué que nous vous proposons intégralement.





“Ma vision actée dans mon programme présidentiel, est pour un Sénégal rassemblé, uni et solidaire, pour un développement Inclusif qui ne laisse aucun de ses enfants sur la route. Je reste plus que jamais engagé et déterminé, pour une mise en œuvre immédiate des réformes institutionnelles ,économiques et sociales avec une économie diversifiée, qui promeut la Pme et crée des entreprises à haute valeur ajoutée en capitalisant sur nos énormes ressources naturelles, minières et d'hydrocarbures, pour le bien-être de toute la population, notamment notre jeunesse. Par ailleurs, je soutiens fortement la création d'une grande banque de développement où seront logées nos recettes tirées du pétrole et du gaz et qui orientera les capitaux dans les secteurs stratégiques pour notre diversification économique et notre souveraineté alimentaire, énergétique et sécuritaire.