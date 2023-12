Présidentielle 2024 : Alioune Tine appelle à un dialogue de la dernière chance

Pour une élection présidentielle transparente, apaisée et inclusive, de jeunes leaders politiques, syndicaux et de la société civile de Ziguinchor sont sensibilisés. Alioune Tine, Fondateur de Afrika Jom Center, explique que cette sensibilisation est tenue pour « créer les débats à Ziguinchor sur les défis, les enjeux et sur les fenêtres d’opportunités pour avoir une élection présidentielle crédible ». Un débat créé avec l’ensemble des segments de la société et de l’administration, l’Etat, la société civile, les religieux afin que tous puissent participer à ce grand débat précise Alioune Tine.