Présidentielle 2024 : Amadou Ba victorieux dans le département de Tambacounda

La Commission départementale de recensement des votes a dévoilé les résultats provisoires de l'élection présidentielle dans le département de Tambacounda. Amadou BA a recueilli 33 998 voix, tandis que Bassirou Diomaye FAYE a obtenu 27 680 voix. Ainsi, Amadou BA devance Bassirou Diomaye FAYE de 6 318 voix dans ce département.



Il convient de souligner que Bassirou Diomaye FAYE a remporté la commune de Tambacounda, chef-lieu du département et de la région, avec une avance de 1 650 voix. Le Premier Ministre Sidiki KABA, qui a voté au centre Sada Maka SY du quartier dépôt, a vu son bureau de vote et son centre être finalement remportés par le candidat Bassirou Diomaye FAYE.



En résumé, le représentant départemental d'Amadou BA, le Président du Conseil départemental de Tambacounda, Mamadou Kassé, également à la tête du Comité électoral départemental, est le seul responsable du Benno Bokk Yaakaar dans la commune à avoir remporté son bureau et son centre de vote, aux côtés de Mamadou Oumar Sall. Tous les autres candidats ont été battus par le nouveau Président élu.



Dans le département, les maires réputés proches de Kassé, notamment Issa SIGNATÉ de Netteboulou, Oumar DEME de Ndoga Babacar, Seydou BA de Niani Toucouleur, Bafode DRAMÉ de Dialacoto et Babacar BA de Koussanar, ont accompli le reste de la mission.



Le Maire de Sinthiou Maleme, Abdou Samat Sakho, qui avait rejoint la coalition de Diomaye, a été battu avec un écart de plus de 1 400 voix. Le Maire de Missirah, Amadou BA, a également largement remporté l'élection.



Il convient également de mentionner l'investissement personnel du PCA Ibra Ndiaye, proche du Premier Ministre, dans la victoire de la commune de Ndoga Babacar.



À noter que deux maires, très proches du Premier Ministre Sidiki, à savoir le Haut Conseiller des Collectivités Territoriales et Maire de Tambacounda, Papa Banda DIEYE, ainsi que le Député Maire de Makacoulibantan, Bilali BA, ont été largement battus dans leur commune.



Est-ce la fin du Dougoutigui à Tambacounda ? Tout semble l'indiquer.