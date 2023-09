Présidentielle 2024 : Aminata Mbengue Ndiaye met en garde Khalifa Sall

La secrétaire général du PS, Aminata Mbengue Ndiaye, estime que le vert et le rouge sont les couleurs de son parti. Et que Taxawu Sénégal de Khalifa Sall, exclu des rangs socialistes en 2017, n’a pas le droit de les porter. «Le vert et le rouge sont pour le PS depuis Lamine Guèye et Léopold Sédar Senghor. Ils n’ont dont pas le droit de les choisir», tonne Aminata Mbengue Ndiaye, ce dimanche sur le plateau de l’émission ‘Point de vue’ (RTS), dans des propos repris par Les Échos.



La présidente du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) prévient l’ancien maire de Dakar et ses compagnons : «Nous n’allons pas les laisser faire.»



Aminata Mbengue Ndiaye est d’avis que son ancien camarade use ainsi de ruse pour tromper l’électorat socialiste. «Ils savent que nos militants, surtout les personnes âgées, se reconnaissent dans ces couleurs. La ruse politique a toujours existé. Quand ils sont sur le terrain, ils mettent tout le temps en avant qu’ils sont toujours des socialistes, mais les gens ont compris maintenant.»



La patronne des Verts assure que Khalifa Sall et les anciens socialistes qui le soutiennent auraient pu emprunter une voie plus simple. «Ils pouvaient bien revenir comme on l’a vu très souvent dans le PS. Il ne devrait pas y avoir de honte à revenir à la maison du père», suggère-t-elle. Un appel du pied ?