Présidentielle 2024 : Aminata Touré promet un changement radical pour Saraya





Aminata Touré, candidate à l'élection présidentielle de février 2024 et présidente du mouvement MIMI 2024, tire la sonnette d'alarme. Au cours de ses visites dans le département de Saraya, elle a constaté les conditions de vie précaires de ses concitoyens. Elle déplore l’inexistence du réseau téléphonique, l’état déplorable des routes tout en qualifiant la route Saraya-Khossanto-Sabadola qualifiée à la fois de route de l'or et de route de la honte.





Aminata Touré a exprimé sa solidarité en rendant visite aux familles des manifestants décédés lors de récentes manifestations pour l'emploi dans les mines. Elle souligne le dénuement des communautés locales malgré l'exploitation de l'or de leur région depuis des décennies. Les compagnies minières sont accusées de ne pas contribuer au développement des villages environnants. Mme Touré promet un changement en 2024.





L’intégralité de son message :





Nos visites de proximité dans le département de Saraya nous ont rappelé les très dures conditions de vie de nos concitoyens de cette partie du Sénégal. De Saraya à Samikouta, à une encablure de la frontière avec la Guinée, rien ne rappelle que nous sommes au 21ème. Le réseau téléphonique est quasi inexistant et les routes sont dans un état calamiteux. Quant à la route Saraya-Khossanto-Sabadola, c’est la route de l’or et en même temps celle de la honte, c’est une succession d’énormes crevasses et de trous béants. Je suis venue à Khossanto présenter mes condoléances aux parents d’un des manifestants tué par balle en septembre dernier lors d’une manifestation où jeunes réclamaient des emplois dans les mines. Il faut se rendre par la route à Khossanto pour comprendre la légitime frustration de ces jeunes. L’or de leur terroir est exploité sous leur nez depuis des décennies et leurs localités restent dans le dénuement absolu. Les compagnies minières ne sont même pas capables de construire une piste décente de désenclavement encore moins de contribuer aux développement des villages qui les entourent! C’est tout simplement scandaleux et cela va changer en 2024!