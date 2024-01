Présidentielle 2024 : Aminata Touré soutient le candidat de l'ex-PASTEF

La présidente du Mouvement pour l’intégrité, le mérite et l’indépendance, Aminata Touré, va soutenir le candidat de l'ex-parti PASTEF à la Présidentielle du 25 février 2024.





La raison ? L'ancienne Première ministre affirme vouloir en finir avec les agressions constantes perpétrées par le régime de Macky Sall contre la démocratie sénégalaise et les droits humains. Aussi, à cause de "l’élimination honteuse par voie judiciaire et par la manipulation frauduleuse des parrainages de candidats de l’opposition véritable, la lutte commune victorieuse contre le troisième mandat et contre l’impunité des responsables de la mort de nombreux jeunes Sénégalais dans l’exercice de leurs droits constitutionnels, l'engagement commun de mettre fin à l’hyper présidentialisme et au népotisme d’État actuel".





"Notre ambition commune d’éliminer définitivement la pauvreté dans notre pays et d’établir une vie décente pour tous les Sénégalais, y compris les jeunes, les femmes, les personnes âgées, les travailleurs et les concitoyens de la diaspora : lesdits responsables ont pris la décision de soutenir le candidat de PASTEF pour l’élection présidentielle du 25 février 2024", assure Mimi Touré.