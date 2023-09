Présidentielle 2024 : Anta Babacar monte d’un ton

Dans une vidéo diffusée sur ses plateformes sociales, ce samedi 16 septembre, Anta Babacar exprime son indignation envers les acteurs de la scène politique sénégalaise. En tant que présidente du mouvement "Alternative pour la relève citoyenne" (ARC), elle estime que le temps de la relève est arrivé. Elle estime que l’heure est venue de mettre un terme à un cycle constaté au sommet de l’État. Dans ses propos, elle a déclaré : "Tout va si bien au Sénégal qu’il est inutile de changer quoi que ce soit", faisant vraisemblablement référence à la désignation d’Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Elle dénonce le manque d'écoute et de compréhension des besoins du peuple sénégalais, affirmant qu'il est temps de rompre avec la politique « politicienne ».



S'adressant tout particulièrement aux jeunes du pays, elle déclare : "C'est à vous que je m'adresse, jeunes Sénégalaises et Sénégalais. Je refuse de baisser la tête face à un pouvoir politique qui ne vous voit pas, qui ne vous parle pas, qui ne vous entend pas." Dans sa quête d’un changement « véritable », Anta Babacar Ngom semble privilégier des idées pour créer des emplois, offrir de meilleures formations et donner aux jeunes les moyens de réussir au Sénégal.