Présidentielle 2024: Anta Babacar Ngom dit niet à un report de l'élection

Le mouvement Alternative pour la relève citoyenne (ARC) ne veut pas d’un report de l’élection présidentielle. A travers un communiqué parvenu à Seneweb ce mercredi 24 janvier, Anta Bababar Ngom Diack rejette « catégoriquement toute tentative visant à violer le calendrier électoral au Sénégal ».





La première femme de l’histoire du Sénégal à valider son parrainage pour une élection présidentielle appelle ainsi l’opposition à former un « front uni et sincère » pour le « rétablissement des règles démocratiques » et le «respect des principes républicains ». Ceci pour « vaincre sans équivoque le régime actuel » au soir du 25 février 2024, date retenue pour le scrutin.





Pour rappel, un document signé par des membres de l’opposition recalés à l’étape du parrainage circule sur les réseaux sociaux depuis mardi 23 janvier. Sur la lettre adressée au président de la République Macky Sall, ces candidats recalés ont demandé au chef de l’Etat d’intervenir auprès du conseil constitutionnel afin d’être réintégrés dans la course.