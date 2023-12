Présidentielle 2024 : Anta Babacar Ngom va effectuer une tournée dans 5 régions

Anta Babacar Ngom Diack, Présidente du Mouvement ARC (Alternative pour la Relève Citoyenne), entreprendra une tournée d'envergure du 8 au 19 décembre dans les régions de Thiès, Louga, Saint-Louis, Matam et Diourbel.





Au cours de cette tournée, la candidate de la Relève dévoilera des mesures importantes spécifiques à chaque région, signifiant un engagement profond envers le développement local. En outre, elle annoncera des ralliements significatifs de responsables politiques éminents ayant récemment rejoint les rangs du mouvement citoyen.





Cette initiative sera marquée par des visites de proximité, des rencontres avec les citoyens à travers les villes et villages. L'objectif principal de cette tournée est de massifier le mouvement ARC en allant à la rencontre des Sénégalais, de comprendre leurs préoccupations et de co construire des solutions en collaboration avec eux.





Anta Babacar Ngom Diack souligne l'importance de cette démarche participative pour reconstruire ensemble le Sénégal. La volonté est de créer un dialogue ouvert et inclusif, plaçant les besoins et aspirations des citoyens au cœur du processus de transformation.