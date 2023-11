Présidentielle 2024 au Sénégal: Thione Niang est dans le starting-bloc

L’entrepreneur social Thione Niang est candidat à l’élection présidentielle prévue en février 2024. Il vient ainsi allonger la liste des personnes qui se sont déjà signalées pour briguer la Magistrature suprême. Toutefois, l’homme ambitionne d’apporter un souffle nouveau au Sénégal. « Toutes mes actions, tous mes efforts ont un but précis: Rendre mon pays plus fort. Mon voyage est votre voyage ; c'est le voyage d'un Sénégal uni, prospère, inspiré, éduqué et fort. Je n'en suis que le messager », a-t-il fait savoir. Sur ce, il annonce le lancement officiel de son mouvement politique le 11 novembre prochain. « Ce jour ne sera pas qu'une simple date historique ; il symbolisera notre engagement ferme en faveur d'un avenir radieux », affirme-t-il.





A ce propos, Thione Niang a insisté: « Aujourd'hui marque une étape cruciale : le lancement de ma campagne présidentielle. Mais ce périple ne concerne pas uniquement Thione Niang. Il s'agit de nous, de ce que nous pouvons accomplir ensemble pour le Sénégal qui nous est si cher ».





Le fondement de sa décision repose sur l’appel au devoir de jouer pleinement son rôle dans l’œuvre de construction nationale dans un contexte chargé. Le candidat affiche une détermination à conduire le Sénégal vers des horizons plus radieux. « Notre pays est à un tournant. Rester à l'écart n'est pas une option, ça ne l'a jamais été d'ailleurs. C'est notre détermination, notre engagement et notre volonté collective qui nous guideront vers un Sénégal libre, autonome, un Sénégal de prospérité, un pays où chaque citoyen sera fier de nommer sa maison », narre Thione Niang.