Présidentielle 2024 avec plus de 200 candidats : L’avis tranché de Boubacar Camara

Il y a des profils très intéressants, des gens qui n’ont jamais fait de la politique sur la liste des candidats à la présidentielle de 2024, selon le candidat Boubacar Camara. Selon lui, il y a des personnes qui ont fait leurs preuves dans leur secteur, de brillants Sénégalais qui sont excellents. « C’est d’ailleurs ces gens-là qu’il faut connaître », dit-il devant le "Jury du dimanche".







Et de se demander pourquoi on devrait « préférer des gens qui étaient là, qui étaient dans la magouille, qui faisaient la politique politicienne. C’est des technos politiques dans la liste et il faut apprendre à les connaître. Il ne faut pas tomber dans le débat oui, il y a pléthore de candidatures. C’est la qualité qui compte et je rappelle que c’est des candidats à la candidature ».





D’ailleurs, il estime qu’on ne doit pas « sous-estimer le mérite de ces Sénégalais qui veulent être candidats, qui à un moment donné de l’histoire ne sont pas encore connus ». Il invite les populations à leur laisser le temps de parler aux Sénégalais, d’expliquer leur projet, leur parcours. « Est-ce qu’ils ont déjà volé l’argent de ce pays-là ? Est-ce qu’ils sont moins méritants que ceux qui ont détourné l’argent de ce pays, qui ont fait des manipulations ? Est-ce qu’ils sont moins méritants que ces gens qui sont sur le terrain politique depuis longtemps et qui n’ont jamais rien réalisé, qui n’ont pas de parcours ; qui sont impliqués dans des magouilles, etc. ? Il faut valoriser ces sénégalais surtout les technos politiciens », invite-t-il.





Pour lui, ceux qui disent qu’il y’a une pléthore de candidats, qu’il y a désacralisation de la fonction de président, doivent savoir qu’il faut occuper la fonction présidentielle avant de la désacraliser.