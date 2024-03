Présidentielle 2024 : Bassirou Diomaye Faye dévoile son patrimoine

Chose promise, chose due. Bassirou Diomaye Faye, candidat désigné de l'ex-Pastef, a rendu publique ce vendredi sa déclaration de patrimoine. Concernant ses terrains non bâtis, il détient des délibérations et un bail d'une valeur cumulée de 48 350 000 F CFA.



Toutefois, les détails relatifs à ses biens immobiliers bâtis n’ont pas été publiés. À ce propos, il s'est justifié. « Le temps ne m'a pas permis de l'évaluer de manière exhaustive, comme le requiert l'expertise nécessaire pour cette déclaration ».



Le candidat de DiomayePrésident possède également deux véhicules évalués à 25 500 000 F CFA. Concernant ses avoirs bancaires, il affiche un solde total de 4 062 828 F CFA répartis entre ses comptes à l'UBA et à la BICIS.



Enfin, en matière de passif financier, le candidat à l'élection présidentielle a reconnu une dette de 48 millions de F CFA, incluant « un prêt d’un ami pour le champ ».