Présidentielle 2024 : Ces « dernières » exigences du mouvement F24

Quelques jours après le plaidoyer porté par le coordinateur du mouvement Y a en marre, Aliou Sané, qui exige depuis sa cellule son droit au vote pour la Présidentielle de 2024 et de celui de tous les détenus politiques, la plateforme F24 revient à la charge.





En effet, dans un communiqué parvenu à la rédaction de Seneweb, le mouvement Forces vives (F24) dénonce «les manœuvres dilatoires du régime de Macky, les répressions et les dérives sur les libertés individuelles et collectives ». Et exige «la participation électorale des détenus».





Car, selon lui, le régime actuel veut empêcher des citoyens de jouir de leur droit fondamental, qui est le vote.





Dans sa note, la plateforme F24 estime que « les détenus n’ayant pas été jugés ni condamnés définitivement, conservent tous leurs droits civiques et politiques, y compris leur droit constitutionnel de vote. Car, poursuit-elle, « il est impératif que l’État garantisse la pleine participation des milliers de prévenus dans les prisons du Sénégal au scrutin du 25 février », déclare-t-elle.





Ayant « constater que le gouvernement de Macky Sall poursuit sans retenue sa répression, alliant emprisonnement, intimidation à la filature» à l’endroit de ses «voix dissidentes» telles que Yolande Camara, membre du Comité exécutif du mouvement, le F24 demande aux autorités politiques et judiciaires de «prendre en compte les intérêts supérieurs de la nation». Il soutient ainsi qu’« aucune entrave ne doit être tolérée pour leur exercice de ce droit fondamental ».





Dans la foulée, il invite les citoyens à retirer en masse leurs cartes d’électeur afin de pouvoir élire le prochain chef de l’État du Sénégal.