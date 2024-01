Présidentielle 2024 : Cheikh Bamba Dièye a fait son choix

La liste des soutiens du candidat désigné par l’opposant Ousmane Sonko s’allonge. D’après Les Échos, Cheikh Bamba Dièye soutient Bassirou Diomaye Faye.



« Faisant suite à la réunion à la réunion de la direction de notre parti (Fsd/Bj), ce samedi 27 janvier 2024, nous avons décidé de soutenir la candidature de monsieur Bassirou Diomaye Faye », informe, dans un communiqué, le candidat recalé



Repris par le journal, il ajoute : « Les militants et sympathisants du Fsd/Bj du Sénégal et de la diaspora sont priés de se mobiliser pour travailler en parfaite intelligence avec les membres de la coalition de leur localité. »



L’ancien maire de Saint-Louis de 2009 à 2014 est convaincu que « la rupture souhaitée pour construire un pays fort, démocratique et inclusif passe par une victoire éclatante et sans équivoque au soir du 25 février ».