Présidentielle 2024 : De jeunes responsables PS de Ziguinchor exigent une candidature socialiste

Plus question de jouer les seconds rôles dans la sphère politique sénégalaise et surtout pas question que le PS, qui a dirigé le pays pendant 40 ans, ne participe pas à l'élection présidentielle de 2024. C'est du moins la conviction de jeunes responsables du Parti socialiste à Ziguinchor. Ces derniers en appellent à la responsabilité du secrétariat national du parti.





Idrissa Diapo, qui a porté la parole au nom de ses camarades, a déclaré "qu'à l'instar de toutes les formations politiques du Sénégal, le Parti socialiste est en train de vivre des moments d'agitation en son sein. Des voix s'élèvent de partout, au niveau des jeunes, des cadres, des femmes par rapport à la Présidentielle du 25 février 2024. Et un débat passionnant s'est installé dans le pays depuis un bon moment sur cette question : faut-il un candidat socialiste en février 2024 ?".





Pour ces jeunes responsables socialistes de Ziguinchor, il est normal qu'il y ait quelqu'un qui porte la candidature au sein du PS. Une formation politique qui a beaucoup participé à écrire l'histoire de ce pays, relève Idrissa Diallo.





Pour lui, "il est inadmissible pour l'opinion que le PS ne présente pas un candidat en février 2024. Un parti avec une expérience de gestion du pouvoir de plus de 40 ans et plus d'une dizaine d'années dans l'opposition ne doit pas participer à une élection en jouant les seconds rôles", peste Idrissa Diallo.





Ces jeunes du PS disent avoir suivi avec beaucoup d'intérêt la déclaration du maire de Grand-Dakar, Jean-Baptiste Diouf, par rapport à sa volonté d'être candidat à la candidature au sein du PS. Une annonce qui est venue à son heure, déclarent ils.