Présidentielle 2024: Début des choses sérieuses le 28 août prochain

Depuis quelques mois, et comme chaque année préélectorale, les déclarations de candidature à la Présidentielle se multiplient au Sénégal. Mais au-delà des discours, des étapes importantes sont à franchir par tout prétendant, pour ne pas voir son dossier rejeté purement et simplement par le Conseil constitutionnel.





Après une pléthore de déclarations orales de candidature en perspective de la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024, place maintenant aux choses sérieuses.





En effet, pour une pleine expression de la volonté politique du peuple, il revient aux candidats à la candidature de se conformer aux formalités préélectorales spécifiées par la loi aux fins de mobiliser pour convaincre les citoyens, électeurs potentiels. Des étapes à franchir pour espérer être parmi les candidats retenus par les « sept sages » du Conseil constitutionnel.





Dans cette optique, après la dernière révision exceptionnelle des listes électorales et la récente modification du Code électoral, les candidats déclarés, pour être sur la ligne de départ, devront faire le dépôt de la caution et de la collecte optionnelle de parrains qui démarre le 28 août courant, soit 150 jours au plus tard avant la Présidentielle, comme qu’arrêté par le ministre de l’Intérieur chargé de l’organisation matérielle des élections. Quel que soit son statut, l’article L120 du Code électoral dispose qu’« un électeur ne peut parrainer qu’un candidat ».





Avec la récente révision de la Constitution et la modification du Code électoral, le taux de signatures requis représente 0,6 % au minimum et 0,8 % au maximum du fichier général. Ces électeurs doivent être domiciliés au moins dans sept régions, à raison de 2 000 au moins par région et le reste réparti sans précision de quota dans toutes les circonscriptions administratives ou juridictions diplomatiques et consulaires.





À côté de ce parrainage citoyen, il y a le parrainage des élus pour un candidat à la Présidentielle, avec 8 % des députés à l’Assemblée nationale (13 députés) ou encore 20 % des chefs d’exécutif territorial (120 présidents de conseil départemental et maires), dont la répartition géographique est déterminée par décret. Ce parrainage optionnel sera suivi du dépôt des candidatures durant la période incluse du 11 au 18 décembre 2023.