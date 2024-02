Présidentielle 2024 : Déthié Fall engrenage un nouveau soutien

Dans un communiqué, le président d’(ACCES) Fadel Koné, candidat recalé à la présidentielle 2024 , a annoncé officiellement que lui et ses collaborateurs rejoignent la coalition du candidat Déthié Fall dans le but de “soutenir pleinement les valeurs et les objectifs de la coalition pour un changement significatif du Sénégal”.





Pour Fadel Kone et ses alliés, la coalition Dethie Fall regroupe des forces politiques et des organisations de la société civile qui partagent une vision commune d’un meilleur avenir pour le Sénégal. «Ensemble, nous sommes déterminés à promouvoir la démocratie, la transparence, l’équité et à relever les défis auxquels notre pays est confronté », assurent-t-ils.





Selon les acteurs du civisme et de la citoyenneté, en rejoignant la coalition Dethié Fall 2024, (ACCES) renforce son engagement envers le civisme et la citoyenneté en tant que piliers fondamentaux de leur démarche vers le changement. «Nous croyons fermement que la participation citoyenne active est essentielle pour construire une société plus juste, inclusive, et prospère », lit-on sur la note.





Les nouveaux membres de la coalition du candidat à la présidentielle du 25 février 2024 s’engagent ainsi à promouvoir une gouvernance responsable et à collaborer avec les autres membres pour l’élaboration des politiques et des programmes répondant aux besoins des sénégalais. «Nous sommes convaincus que l’union de nos forces et de nos idées nous permettra de réaliser des avancées significatives dans les domaines clés tels que l’agriculture, l’éducation, l’économie, la santé et la protection de l’environnement », notent-t-ils.