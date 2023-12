Présidentielle 2024: Diagne Sy Mbengue et le Maire de Méouane Cheikh Sall remobilisent Pambal pour Amadou Ba

Un week-end politique chargé pour le Directeur Général, Diagne Sy Mbengue qui, après avoir parrainé la finale 100% Kawsara avec la mise à disposition d’importants lots d’équipements, de trophées et d’appui financier s’est rendu le même jour à deux manifestations religieuses. Il s’agit du « Sargal » de Doudou Kende Mbaye à Tivaouane. Par la suite, le dimanche, il a fait une importante intervention au séminaire du cadre de concertation des jeunes du BBY à Kelle. Cette localité est située dans le Merina-Dakhar. Au cours de cette rencontre de réflexion, il a séduit par sa pertinence et sa capacité de persuasion.





Ce séminaire des jeunes a enregistré la présence de Aymérou Gningue, Demba Diop Sy, Abdou Ndéné Sall, Moustapha Sylla Maire de Niakhène…





Mais le point d’orgue des manifestations du week-end a été Pambal. Ici, ils ont signé une alliance avec le DG du CROUS de Thiès et le maire de Méouane, Cheikh Tidiane Sall.





Les deux leaders qui sont arrivés ensemble à Pambal sur invitation du Maire Lazare Lamane Thiaw ont tour à tour, fait part de leur intention d’unir leurs forces au bénéfice de la massification de leur formation politique dans le département de Tivaouane. Le mot d’ordre, c’est l’unité des leaders pour une victoire au soir du 25 février.





Saluant la forte mobilisation des femmes, Cheikh Sall et Diagne Sy Mbengue ont salué la forte mobilisation des jeunes et des femmes de Pambal.





Cheikh Sall a promis des emplois temporaires dès le mois de janvier et le DG Sy Mbengue a offert aux jeunes des jeux de maillots et des ballons, et aux femmes, un million de francs Cfa pour l’achat d’intrants pour leur formation en transformation des céréales et des fruits et légumes.





Diagne Sy a aussi rassuré cette couche de la population sur l’imminence de la construction de la route Tivaouane-Pambal-Darou Aloha.