Présidentielle 2024 : Diomaye Faye met l'accent sur la valorisation du patrimoine culturel

Candidat des patriotes de l'ex-Pastef à la Présidentielle du 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye a dévoilé son projet culturel pour le Sénégal.











C’est ainsi que l'accent sera mis sur la culture et le patrimoine culturel qu'il compte renforcer avec la mise en place de plusieurs structures culturelles. Diomaye prévoit de soutenir les jeunes talents dans leur art avec un fonds de renforcement des moyens qui leur permettront de réaliser leurs projets artistiques et de prendre part aux plus grands festivals (cinéma, musique, théâtre) à travers le monde.









Les industries culturelles et créatives sont aussi dans le cahier des charges du programme avec le renforcement des fonds sur les cultures urbaines et le septième art.









L’artisanat renforcé









Soucieux du vécu quotidien des artisans sur l'étendue du territoire national, Diomaye Faye compte renforcer les capacités des centres culturels régionaux, en adoptant les réformes inscrites dans le Programme communautaire de l'UEMOA dans le domaine de l'artisanat. Avec une structure dénommée FASA et dotée d'un budget de 5 milliards F CFA par an pour le renforcement des capacités nécessaires et techniques et la modernisation de ce sous-secteur de la culture. Des procédures sur la consommation locale avec des produits purement sénégalais seront mises en place en augmentant la part du marché des artisans sur la commande publique.









Des zones d'activités seront créées dans les 46 départements du pays avec le programme dénommé ZODAR ainsi que des espaces dédiés à l'exposition des produits artisanaux.