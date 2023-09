Présidentielle 2024 : Dionne démissionne de son poste de…

Mahammad Dionne semble déterminé à rester dans la course pour la présidentielle de 2024, malgré les appels l’invitant à rejoindre Amadou Ba, désigné candidat de Benno Bokk Yaakaar. Il a annoncé via Twitter avoir quitté ses fonctions de PCA de la BICIS du fait de son ambition de briguer le fauteuil présidentiel. «J’ai présidé aujourd’hui (lundi 25 septembre) l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la BICIS. Compte tenu de mon engagement politique, j’ai préféré me libérer de mes fonctions de président du Conseil d’administration de la banque», a posté l’ancien Premier ministre, qui a déclaré sa candidature pour l’élection du 25 février prochain.