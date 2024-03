Présidentielle 2024 : Dr Bacar Dia et son mouvement appellent à voter Diomaye Faye

A deux jours du scrutin de la présidentielle 2024, certains candidats recalés et leaders de partis et de mouvements qui ne sont pas candidats, commencent à prendre position. Le leader de And Disso pour la rectification, l’ancien ministre sous Wade, Dr Bacar Dia appelle à voter Bassirou Diomaye Faye. Il l’a fait savoir dans un communiqué dont copie nous est parvenue.



Constatant le besoin urgent de rectification dans tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et la nécessité d'une respiration démocratique pour notre pays, And Disso ´’appelle à voter massivement pour la victoire du candidat Bassirou Diomaye Faye aux élections présidentielles du 24 mars 2024’’, lit-on dans le document.