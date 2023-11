Présidentielle 2024 : Dr Cheikh Tidiane Dièye, plan C de Sonko ?





Après Bassirou Diomaye Faye, Secrétaire général de l’ex-Pastef, c’est au tour du Dr Cheikh Tidiane Dièye d’annoncer le lancement (tardif) de la collecte de ses parrainages, à quelques jours de la fin du délai imparti (le 11 décembre). Ce, après avoir rencontré son « ami » et « allié » Ousmane Sonko, en prison depuis quelques mois, pour plusieurs chefs d’inculpation.





« Dans la perspective de l’élection présidentielle de février 2024, le président de la plateforme Avenir Senegaal Bi Ñu Bëgg, le Dr Cheikh Tidiane Dièye, lance ses opérations de collecte du parrainage citoyen, ce lundi 27 novembre 2023 », lit-on dans une note.





Celle-ci relève que « porteur de la fiche de parrainage n°116, le docteur Cheikh Tidiane Dièye avait annoncé, après sa rencontre cordiale et stratégique avec son frère et allié le président Ousmane Sonko, qu’il poserait des actes tendant à garantir toutes les chances de victoire au camp de la souveraineté, de la refondation, du panafricanisme et du patriotisme ».





Alors pourquoi cette déclaration tardive ? Le juriste est-il le plan C du maire de Ziguinchor ? Nous avons posé ces questions à des responsables de l’ex-Pastef. L’un d’eux préfère rester prudent. « Aujourd’hui, personne ne doute plus de leur rapprochement et de leur amitié sincère, mais on ne peut pas affirmer que Dièye est le plan C de Sonko. Seulement, nous sommes en politique et il y a toujours des tactiques et des manœuvres, surtout à l’approche de ces élections à multiples enjeux », a-t-il précisé.





En tout cas, dans son communiqué, le Dr Dièye s’est engagé à tout faire pour « la victoire du camp de la souveraineté, de la refondation, du panafricanisme et du patriotisme ».





"L’essentiel est que le pouvoir sorte des mains de Macky Sall"





Un autre responsable de la formation politique (dissoute) est certain qu’« Ousmane Sonko choisirait la victoire du Dr Cheikh Tidiane Dièye à celle de l’actuelle mouvance présidentielle. Tout comme la coalition Benno, qui a ses candidats, Ousmane Sonko aussi peut avoir ses candidats. L’essentiel, c’est que le pouvoir ne reste pas entre les mains de Macky Sall et ses hommes ».





Quoi qu’il en soit, le fait que le leader de la plateforme Avenir Senegaal Bi Ñu Bëgg décide d’attendre ce lundi pour lancer ses opérations de parrainages signifie, aux yeux de bon nombre d’observateurs, qu’il est sûr d’en avoir le nombre requis. « Il peut aussi bénéficier du parrainage des députés de Yewwi Askan Wi », sourit notre interlocuteur.





Bassirou Diomaye Faye a été arrêté, en mi-avril 2023, par les agents de la Division des investigations criminelles (DIC) devant les locaux de la Direction générale des Impôts et des Domaines, à Dakar. Inculpé pour « outrage à magistrat » et « diffamation à l’encontre d’un corps constitué », il est désormais poursuivi pour une multitude de nouvelles charges, dont « atteinte à la sûreté de l’État » et « association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste ». Les mêmes charges pèsent sur Ousmane Sonko, également condamné en juin à deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse » dans une affaire distincte.





Mais contrairement à Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye n’a pas été jugé, encore moins condamné. Il peut donc légalement être candidat – et éventuellement être élu – à la Présidentielle du 25 février 2024.