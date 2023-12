Présidentielle 2024: Dr Cheikh Tidiane Dièye a déposé son dossier de candidature au conseil constitutionnel

La Plateforme Avenir Senegaal Bi Ñu Bëgg a déposé, hier mardi 26 décembre 2023 au greffe du Conseil Constitutionnel, le dossier de candidature de Dr Cheikh Tidiane Dièye, Président de ladite plateforme, au nom de la Coalition Président Bi Ñu Bëgg.





Le dossier de candidature, déposé aux ultimatums heures de clôture des dépôts, a bien été reçu au Conseil Constitutionnel, le 26 décembre 2023.