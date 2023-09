Présidentielle 2024 : Dr. Ibnou Taimiya Sylla rallonge la longue liste des candidats

En attendant l’étape des parrainages, les déclarations de candidature à la prochaine présidentielle se multiplient. Hier vendredi, 126 éventuels prétendants au fauteuil présidentiel ont fait retirer leurs fiches de parrainage. Le leader du Parti Diisoo-Mouvement pour l’espoir et le développement a décidé de rallonger cette longue liste. Le Dr. Ibnou Taimiya Sylla a annoncé, ce samedi, sa candidature à la présidentielle du 25 février 2024. Il a, toute de même reconnu qu’occuper le fauteuil de Président de la République du Sénégal est à la fois un honneur et un défi immense. « C’est un honneur parce que présider aux destinées du pays ou ont vécu des hommes tels que Mamadou Lamine Drame, Maba Diakhou Ba, Cheikh Ahmadou Bamba, Fodé Kaba Doumbouya, El Hadji Malick Sy entre autres est un privilège que Dieu, le Tout-Puissant n’accorde pas à tout le monde », a-t-il fait savoir. L’expert en économie numérique ajoute, toutefois, que « cela constitue un formidable défi car le Sénégal a besoin de construire aujourd’hui un nouveau projet de société basé sur ses spécificités tout en s’ouvrant sur un monde de plus en plus globalisé avec ses nombreux dégâts collatéraux ».





A ce titre, Dr Sylla dit nourrir l’ambition de « remodeler le Sénégal à l’image de son histoire, de sa réelle identité culturelle et à l’image de sa longue marche diplomatique l’ayant suffisamment ouverte au reste du monde ».