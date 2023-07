Présidentielle 2024 : Dr Rose Wardini sur la ligne de départ

Après l’ancienne premier ministre, Aminata Touré une autre femme vient d’annoncer sa candidature : Dr Rose Wardini. La présidente du mouvement citoyen « Sénégal Nouveau » a officialisé, ce samedi, qu’elle sera sur la ligne de départ le 25 février prochain pour crever le plafond de verre et devenir la première femme présidente de la République du Sénégal. « En tant que Présidente du Mouvement Citoyen « Sénégal Nouveau », je suis convaincue que le moment est venu de passer à l'action et de concrétiser notre vision d'un Sénégal nouveau, fort et prospère », a-t-elle déclaré lors d’une cérémonie, ce samedi à Kaolack , son fief. Voici l’intégralité de sa déclaration de candidature.



Chers concitoyens et concitoyennes,







Je me tiens devant vous aujourd'hui avec humilité et détermination pour annoncer ma candidature aux élections présidentielles de février 2024. En tant que Présidente du Mouvement Citoyen « Sénégal Nouveau », je suis convaincue que le moment est venu de passer à l'action et de concrétiser notre vision d'un Sénégal nouveau, fort et prospère.



Notre mouvement s'est engagé depuis sa création à repenser les politiques de développement, à promouvoir la justice, l'équité et la durabilité, et à placer l'humain au cœur de nos actions. Nous avons travaillé sans relâche pour mobiliser les forces vives de la nation, pour donner une voix aux citoyens et pour promouvoir une gouvernance transparente et responsable.



Aujourd'hui, je souhaite porter notre engagement à un niveau supérieur en me portant candidate aux plus hautes fonctions de l'État. Je crois fermement que nous avons les ressources, le talent et la volonté nécessaires pour construire un Sénégal où chaque citoyen a sa place, où chacun peut réaliser son potentiel et contribuer à l'épanouissement collectif.



Ma candidature repose sur une vision audacieuse, mais réaliste, pour notre pays. Je propose de mettre en œuvre un programme de développement inclusif qui mettra l'accent sur la création d'emplois, l'éducation de qualité, l'accès aux soins de santé, la promotion de l'entrepreneuriat et la protection de notre environnement.



Nous devons repenser notre modèle de développement économique afin de créer des opportunités pour tous, en particulier pour nos jeunes qui représentent l'avenir du Sénégal. Je m'engage à investir massivement dans l'éducation et la formation professionnelle, à encourager l'innovation et l'entreprenariat, et à créer un environnement favorable aux investissements nationaux et étrangers.



La justice sociale est un pilier essentiel de ma vision pour le Sénégal. Nous devons lutter contre l'inégalité, la pauvreté et l'exclusion sociale. Je m'engage à renforcer les filets de sécurité sociale, à promouvoir l'accès équitable aux services de base tels que l'eau potable, l'électricité et les infrastructures, et à mettre en place des politiques de protection sociale pour les plus vulnérables parmi nous.



En tant que Présidente du Mouvement Citoyen Sénégal Nouveau, je crois fermement en la participation citoyenne et en la nécessité de gouverner avec intégrité et responsabilité. Je m'engage à instaurer une gouvernance transparente, à lutter contre la corruption, à renforcer les institutions démocratiques et à garantir la reddition de comptes à tous les niveaux de l'administration publique.



Je suis consciente des défis auxquels nous devrons faire face, mais je suis convaincue que notre détermination, notre engagement et notre unité seront nos meilleurs atouts pour les surmonter. Je suis prête à travailler sans relâche, aux côtés de chaque Sénégalais et Sénégalaise, pour bâtir un Sénégal fort, uni et résilient.



Je m'engage à être à l'écoute de vos préoccupations, à vous représenter avec intégrité et dévouement, et à agir en toute transparence dans l'intérêt supérieur de notre nation. Je compte sur votre soutien, votre confiance et votre participation active tout au long de cette campagne électorale et au-delà.



Ensemble, nous pouvons réaliser notre ambition de faire du Sénégal un pays indépendant, autosuffisant et émergent. Je crois en notre capacité collective à surmonter les obstacles, à bâtir des ponts entre les différences et à créer un avenir meilleur pour les générations présentes et futures.



Je lance un appel à tous les citoyens et citoyennes, à tous les acteurs politiques, à la société civile et aux forces vives de la nation de se joindre à moi dans cette aventure. Travaillons ensemble pour écrire une nouvelle page de l'histoire de notre cher Sénégal, une page empreinte de progrès, de solidarité et de fierté nationale.



Je vous remercie de votre confiance et je m'engage à être une présidente qui vous représentera avec dévouement et honnêteté.







Ensemble, nous réaliserons le Sénégal que nous méritons.







Vive la Patrie !



Vive le Sénégal !



Vive le Mouvement Citoyen Sénégal Nouveau !